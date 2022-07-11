Названы примерные сроки отправки турбины для "Северного потока" из Канады в Россию

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Транспортировка газоперекачивающего аппарата из Канады в Россию для "Северного потока" может начаться ориентировочно после 14 июля, передает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Транспортировка турбины компании Siemens Energy из Канады в Россию составит примерно две недели. Но при этом не понятно, увеличит ли после этого "Газпром" поставки.

На данный момент, по словам источников, газоперекачивающий агрегат проходит испытания в ремонтном цехе Siemens Energy в Монреале.

Вдобавок стало известно, что компания-оператор проекта Nord Stream AG приостановила поставки по газопроводу "Северный поток" на 10 дней с 11 по 21 июля. За этот срок планируется провести плановую профилактику.

10 июля Канада согласилась сделать исключение из санкций и передать российской стороне турбину для прокачки газа в Германию, так как перед этим из-за отсутствия турбины "Газпром" существенно сократил поставки.

В Канаде пояснили, что сокращение поставок может негативно отразиться на экономике Германии и ее жителях. В Киеве данному решению воспротивились.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977806-nazvany-primernye-sroki-otpravki-turbiny-dlya-severnogo-potoka-iz-kanady-v-rossiyu/