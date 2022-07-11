Боррель заявил, что в G20 не придерживаются единого мнения по ситуации в Украине

Жозеп Боррель. Фото: Olivier Matthys/Getty Images/Bloomberg via Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что позиция Евросоюза по ситуации в Украине пока что не преобладает в других странах G20. Такое мнение он выразил в своем блоге на сайте ЕС по итогам встречи глав МИД стран "Большой двадцатки".

"Состоявшаяся на прошлой неделе встреча министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" на Бали высветила различные точки зрения в мире на вторжение России в Украину и его последствия", - резюмировал Боррель.

Он рассказал, что на саммите G20 во время обсуждений заявил всем присутствующим, что война в Украине стала причиной угрозы продовольственного кризиса в мире.

"Россия вторглась в житницу мира, превратив судоходные пути Черного моря в зону боевых действий и заблокировав 20 миллионов тонн зерна в украинских хранилищах", - пишет глава дипломатии ЕС.

По словам Борреля, все страны G20, кроме России, осудили нарушение территориальной целостности и суверенитета. Но многие из них, за исключением стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, Италия, Канада и ЕС), когда дело доходит до того, "чтобы назвать агрессора", сдерживаются.

Боррель призвал ЕС оставаться едиными в своем мнении насчет того, кто начал войну, и быть солидарными с Украиной, которая больше всех пострадала от вторжения.

Помимо стран G7, в G20 также входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Турция, Южная Корея, ЮАР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1977781-borrel-zayavil-chto-v-g20-ne-priderzhivayutsya-edinogo-mneniya-po-situatsii-v-ukraine/