Столтенберг заявил, что Путин получил "больше НАТО" у границ России
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что президент России Путин не допускал расширения альянса, но получил обратный результат, передает РБК.
Заявление прозвучало на мероприятии по итогам подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией.
"Он [Путин] хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ", - сказал Столтенберг.
Он также отметил, что предстоящее членство Финляндии и Швеции в НАТО усилит позиции альянса в балтийском регионе. Своим вступлением эти страны "прикроют" Эстонию, Литву и Латвию.
Напомним, 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который позволяет двум последним стать частью альянса. Меморандум был подписан главами МИД трех стран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976095-stoltenberg-zayavil-chto-putin-poluchil-bolshe-nato-u-granits-rossii/