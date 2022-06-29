Столтенберг заявил, что Путин получил "больше НАТО" у границ России

Йенс Столтенберг: Gettty Images/JOHN THYS / Contributor

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что президент России Путин не допускал расширения альянса, но получил обратный результат, передает РБК.

Заявление прозвучало на мероприятии по итогам подписания меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией.

"Он [Путин] хотел меньше НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что предстоящее членство Финляндии и Швеции в НАТО усилит позиции альянса в балтийском регионе. Своим вступлением эти страны "прикроют" Эстонию, Литву и Латвию.

Напомним, 28 июня на саммите НАТО в Мадриде Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум, который позволяет двум последним стать частью альянса. Меморандум был подписан главами МИД трех стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1976095-stoltenberg-zayavil-chto-putin-poluchil-bolshe-nato-u-granits-rossii/