Великобритания выделит на помощь Украине 10 млн фунтов стерлингов

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Великобритания выделит Украине до 10 млн фунтов стерлингов (12,2 млн долларов) на ремонт железных дорог и помощь в вывозе зерна из страны. Сообщение было опубликовано на сайте пресс-службы британского парламента.

"Великобритания выделит до 10 млн фунтов стерлингов <...> чтобы отремонтировать железнодорожную инфраструктуру [Украины] и помочь вывезти зерно из страны по железной дороге", - сказано в сообщении.

Кроме того, британское правительство выделит 1,5 млн фунтов стерлингов на разработку процесса тестирования, которое будет определять, является ли продаваемое Россией зерно незаконно вывезенным из Украины.

На прошлой неделе Великобритания пообещала выделить 372 млн фунтов стерлингов в качестве помощи тем странам, которые больше всех пострадали от нехватки зерна. В Лондоне заявили, что с гуманитарным кризисом могут столкнуться 47 млн человек в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975778-velikobritaniya-vydelit-ukraine-10-mln-funtov-sterlingov-v-kachestve-pomoschi-dlya-vyvoza-zerna/