Турция отказалась вводить санкции против России

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Официальный представитель президента Турции заявил, что они не собираются вводить санкции в отношении России, передает РБК со ссылкой на Habertürk.

По словам Ибрагима Калына, Запад не раз призывал их ввести антироссийские санкции. Но Турция намерена защищать свои интересы и придерживаться "политики баланса".

"Мы не вводим санкций [против Москвы] и не будем к ним подключаться. Мы должны защищать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию [в вопросе санкций]. На Западе ее приняли", - сказал Калын.

Представитель турецкого президента подчеркнул, что введенные Западом санкции никак не сподвигнули Россию сесть за стол переговоров.

Тем временем Япония вновь расширила список санкций против России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975754-turtsiya-otkazalas-vvodit-sanktsii-protiv-rossii/