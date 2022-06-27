Глава ЕК не будет бойкотировать саммит G20, если в нем примет участие Путин

Урсула фон дер Ляйен. Кадр из видео: Twitter/Ursula von der Leyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не собирается бойкотировать предстоящий саммит "Большой двадцатки", если на нем будет присутствовать Путин, передает РБК со ссылкой на ZDF.

Как заявила фон дер Ляйен, институт G20 "слишком важен", чтобы позволить российскому президенту его разрушить.

"Мы должны очень тщательно подумать о том, не парализуем ли мы всю G20, поэтому я не поддерживаю это [бойкот саммита] <...> Я думаю, будет лучше, если он [Путин] придет, тогда можно будет сказать ему в лицо, что мы думаем", - сказала глава ЕК.

Она отметила, что личное присутствие Путина позволит ему лучше понять позицию, которую занял Запад в ситуации с Украиной.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на индонезийском острове Бали. Помимо Путина, в нем примет участие украинский лидер Владимир Зеленский.

В состав G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР и Япония.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975750-glava-ek-ne-budet-boykotirovat-sammit-g20-esli-v-nem-primet-uchastie-putin/