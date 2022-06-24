"Садитесь на свое место": Байден случайно показал инструкции по поведению на встречах

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Президент США Джо Байден на совещании по вопросам федерального партнерства по внедрению ветроэнергетики случайно показал карточку с инструкциями по поведению на рабочих встречах, передает Fox News.

Во время своего выступления Байден поднял одну карточку и стал читать с нее текст речи, не обратив внимание, что с другой стороны напечатаны пошаговые действия главы государства на встрече.

"Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите", – говорится на карточке Байдена.

Несмотря на то, что по инструкции на карточке на комментарий президента США было выделено лишь две минуты, он говорил на протяжении восьми минут.

В Белом доме телеканалу ответили, что подобные карточки – это распространенное явление, используемое политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях.

Отмечается, что Ханна Хэнкинс, бывший сотрудник Белого дома по связям с общественностью экс-президента Обамы, рассказала, что он тоже использовал аналогичный формат заметок во время своего президентства.

Ранее Байден перепутал название своей должности и назвался сенатором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975548-sadites-na-svoe-mesto-bayden-sluchayno-pokazal-instruktsii-po-povedeniyu-na-vstrechah/