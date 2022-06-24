Минюст Турции признал законным выдвижение Эрдогана на третий срок

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Adem Altan / Contributor / Getty Images

Турецкий министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что выдвижение действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок является законным, передает "Газета.ru" со ссылкой на Cumhuriyet.

Отмечается, что ряд оппозиционных партий Турции заявили о незаконности выдвижения Эрдогана в качестве кандидата на президентские выборы в следующем году. Они ссылаются на статью 101 Конституции Турции, в которой говорится, что "человек может быть избран президентом не более двух раз".

"Нашим кандидатом является президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах законно", – сказал глава Минюста Турции.

Ранее Эрдоган подтвердил, что будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах от Народного альянса. По его словам, выборы состоятся в середине июня 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975531-minyust-turtsii-priznal-zakonnym-vydvizhenie-erdogana-na-tretiy-srok/