Зеленский прокомментировал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "важнейшим решением" для его страны и Европы предоставить им статус кандидата в ЕС. Сообщение опубликовано в Telegram.

На минувшем саммите лидеров ЕС Украине и Молдове предоставили статус кандидатов в ЕС. Решение прокомментировал президент Зеленский.

"Одно из важнейших решений для Украины за 30 лет независимости нашего государства. Однако это решение - не только для Украины. Это самый большой шаг для усиления Европы, который можно было сделать именно сейчас <...> Спасибо саммиту всех лидеров Европы", - написал он.

Президент Молдовы Майя Санду назвала этот день историческим.

"Исторический день для Молдовы! Государства-члены ЕС предоставили нам статус кандидата в ЕС. Это недвусмысленный и сильный сигнал поддержки наших граждан и европейского будущего Молдовы. Мы благодарны и намерены продвигаться по пути реформ", - сообщила Санду.

Депутаты Европарламента пообещали предоставить статус и Грузии. Но после того, как она проведет у себя ряд необходимых реформ.

"Мы готовы реализовать все приоритеты, чтобы получить статус кандидата в ближайшее время. Поздравляем Украину и Молдову", - написал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Украину и Молдову, а также Грузию поздравила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал произошедшее "историческим решением".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975474-zelenskiy-prokommentiroval-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es/