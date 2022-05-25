Компания Nike уходит из России

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Американский производитель обуви и одежды Nike не продлил франчайзинговое соглашение с российским Inventive Retail Group (IRG), передают "Ведомости" со ссылкой на письмо президента IRG.

В Nike объяснили, что в ближайшее время не смогут поставлять свои товары в Россию. Отчего все магазины в стране под этим брендом должны будут закрыться по мере исчерпания запасов товаров.

"Мы начинали совместный бизнес в 2012 году, с любовью выстраивали в стране лучшую сеть магазинов и в итоге 10 лет спустя оказались в ситуации, когда данный бизнес не может существовать", - пишет глава IRG Тихон Смыков.

PR-директор IRG Людмила Семушина подтвердила новость. По ее словам, товар Nike у них уже находится в дефиците, а поставки были приостановлены.

Напомним, в начале марта компания Nike приостановила продажу своих товаров в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970875-kompaniya-nike-uhodit-iz-rossii/