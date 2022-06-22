Экс-президента Молдовы Додона оставили под домашним арестом еще на 30 суток

Игорь Додон. Фото: SERGEI GAPON/AFP via Getty Images

21 июня кишиневский суд Чекан по запросу прокурора продлил домашний арест бывшего президента Молдовы Игоря Додона еще на 30 суток, передает Newsmaker.

Наряду с Додоном под арестом еще на 20 суток остается его родственник Петру Мериняну. Он проходит подозреваемым по делу против экс-президента Молдовы.

Додон заявил журналистам, что собирается опротестовать данное решение в Апелляционной палате Кишинева.

"Этого и стоило ожидать в условиях реформированной юстиции", - заявил он.

Игорь Додон был помещен под домашний арест 26 мая на 30 суток.

Напомним, бывшего президента Молдовы подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и в предательстве родины. Ранее в его доме были проведены обыски. Додона и Мериняну задержали 25 мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975152-eks-prezidenta-moldovy-dodona-ostavili-pod-domashnim-arestom-esche-na-30-sutok/