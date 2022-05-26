Экс-президента Молдавии Додона арестовали на 30 суток

Игорь Додон. Фото: Valery Sharifulin\TASS via Getty Images

Сегодня, 26 мая, по решению суда в Кишиневе бывшего президента Молдовы Игоря Додона поместили под домашний арест на 30 суток. Его подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе - в государственной измене.

Как пишет РИА Новости, экс-глава государства выступил с заявлением после судебного заседания. Он заявил, что расследованием его дела занимаются 53 прокурора, якобы находящиеся под управлением посольства США.

Додон указал, что разбирательство против него якобы было инициировано по заказу нынешнего президента республики Майи Санду.

"Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовет сюда НАТО", — заявил Додон после заседания.

Также сообщается, что прокуратура Молдовы намерена оспорить решение суда, который лишь "частично удовлетворил ее запрос".

Напомним, ранее стола известно о задержании экс-президента Молдовы Игоря Додона на 72 часа. Его обвиняют в пассивной коррупции, незаконном обогащении и в предательстве родины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971236-eks-prezidenta-moldavii-dodona-arestovali-na-30-sutok/