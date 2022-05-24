Бывшего президента Молдавии Додона подозревают в предательстве родины

Игорь Додон. Фото: Valery Sharifulin\TASS via Getty Images

Бывшего президента Молдавии Игоря Додона подозревают в предательстве страны, об этом РИА Новости сообщила представитель генпрокуратуры Марианна Керпек.

По словам Керпек, Додона подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении и в предательстве родины.

Кроме того, антикоррупционная прокуратура Молдавии и Служба информации и безопасности проводят обыски в его доме.

"Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных статьей 324 (пассивная коррупция), статьей 181 пункт 2 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), статьей 337 (предательство родины) и статьей 330 пункт 2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии", – заявила глава пресс-службы генпрокуратуры.

Отмечается, что в 2020 году экс-депутат Юрий Реницэ представил видео, на котором Игорь Додон, в то время занимавший пост президента Молдавии, на встрече с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым получил от первого пакет. По словам Реницэ, там находилась крупная сумма денег. Сама же встреча состоялась в июне 2019 года, после которой Плахотнюк уехал из страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970737-byvshego-prezidenta-moldavii-dodona-podozrevayut-v-predatelstve-rodiny/