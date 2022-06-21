Байден назвал вступление Украины в Евросоюз весьма вероятным

Джо Байден. Фото: Drew Angerer/Getty Images

Американский президент Джо Байден считает, что "весьма вероятно" Украина станет членом Европейского союза. Об этом он сказал журналистам, передает CNN.

На вопрос журналиста, уверен ли президент США, что Украина получит полноценное членство в ЕС, Байден ответил, что, по его мнению, это "весьма вероятно" произойдет.

При этом, отвечая на другой вопрос, он заявил, что во время своей поездки в Европу в конце июня он "маловероятно" заедет в Украину. Байден планирует посетить Испанию и Германию в рамках участия в саммитах G7 и НАТО.

По его словам, визит в Украину "зависит от обстоятельств", и он не хочет "создавать дополнительные трудности для украинцев".

Ранее Байден несколько раз заявлял, что не планирует посещать Украину в ближайшее время. Однако он отметил, что больше всех в правительстве поддерживает контакт с Верховной Радой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974954-bayden-nazval-vstuplenie-ukrainy-v-evrosoyuz-vesma-veroyatnym/