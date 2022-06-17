Токаев высказался о возможном вступлении Украины в Евросоюз

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-м Петербургском Международном экономическом форуме высказался о возможном вступлении Украины в Европейский союз, передает корреспондент NUR.KZ.

"Считаю, что возможное вступление Украины в Европейский союз какой-либо ущерб союзу вряд ли принесет. Другое дело, что я с трудом представляю, как будет происходить вступление Украины в ЕС, поскольку там очень строгие требования - экономика Украины находится в плачевном состоянии. Видимо, там есть какая-то специальная программа, льготная программа для Украины", - сказал Токаев.

Но то, что происходит с этой страной, добавил он, вызывает очень печальные ассоциации.

"Мы помним, что в советское время Украина была житницей Советского союза, промышленно развитой республикой и в конце концов поставщиком кадров для Кремля. В конце концов все бывшие советские руководители вышли из Украины, и мы это хорошо помним. К сожалению, времена меняются, то, что есть сейчас, это, как я сказал, является новой реальностью.

Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу о ЕС, такое решение принято Европейским союзом помогать Украине вступить, как правильно говорит Владимир Путин, в этот экономический союз. Если он (Евросоюз - прим.ред.) считает возможным присутствие Украины в своих рядах, именно в этой экономической организации, то, конечно же, нужно воспринимать это как реальность", - резюмировал Токаев.

Напомним, во время форум Токаева спросили также, как в Казахстане относятся к спецоперации России в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1974648-tokaev-vyskazalsya-o-vozmozhnom-vstuplenii-ukrainy-v-evrosoyuz/