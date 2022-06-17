Украина не сможет принять "Евровидение" в следующем году

Иллюстративное фото: facebook.com/EurovisionSongContest

В этом году на "Евровидении" победили исполнители из Украины, и, согласно традиции, страна должна была принять конкурс в следующем году на своей территории. Тем не менее организаторы заявили, что не смогут провести "Евровидение-2023" в Украине.

Как отметили организаторы "Евровидения" на своем официальном сайте, страна-победитель принимает конкурс в следующем году на своей территории, но при условии соблюдения определенных критериев.

Условия проведения конкурса включают в себя обеспечение жизнеспособности проведения мероприятия и безопасность всех участников, в том числе и общественность.

"Конкурс "Евровидение" – одно из самых сложных телевизионных шоу в мире, над которым работают тысячи людей и которые посещают его, а на подготовку требуется 12 месяцев", – подчеркнули организаторы.

Они сообщили, что референтная группа и руководящий совет "Евровидения" провели анализ и пришли к выводу, что из-за нынешней ситуации в Украине требования о безопасности не могут быть выполнены. Поэтому в следующем году конкурс не будет проводиться в Украине.

Сейчас переговоры о проведении "Евровидения-2023" ведутся с обладателем второго места на конкурсе этого года – с Великобританией.

"Мы твердо намерены отразить победу Украины в шоу следующего года. Это будет нашим приоритетом в обсуждении с возможными хозяевами", – добавили на сайте "Евровидения".

Напомним, что 14 мая в Турине прошел финал конкурса "Евровидение-2022" в котором победила украинская группа Kalush Orchestra. Второе и третье места заняли музыканты из Великобритании и Испании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974614-ukraina-ne-smozhet-prinyat-evrovidenie-v-sleduyuschem-godu/