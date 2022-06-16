О предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС высказались в правительстве Франции

Клеман Бон. Кадр из видео: YouTube/Europe 1

Министр по европейским делам Франции Клеман Бон прокомментировал позицию своего правительства в вопросе предоставления Украине статуса кандидата в ЕС, передает "Европейская Правда" со ссылкой на France Info.

По словам Бона, Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Это должно быть сигналом поддержки со стороны Франции и европейских стран.

"Я думаю, что нужно открывать переговоры и предоставлять статус кандидата. У нас особая ответственность, потому что Франция все еще председательствующая (в Совете ЕС)... Подать этот сигнал, эту перспективу вступления - это часть той поддержки, которую мы должны оказать Украине", - сказал Бон.

Политик отметил, что Украине на пути вступления в ЕС придется достигать европейских стандартов во многих сферах. И соответствующие переговоры, по его мнению, могут занять продолжительное время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974397-o-predostavlenii-ukraine-statusa-kandidata-v-es-vyskazalis-v-pravitelstve-frantsii/