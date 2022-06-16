СМИ: Coca-Cola уходит из России

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Coca-Cola прекратит производить и продавать газированные напитки бренда в России. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на заявление компании.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на западные СМИ и заявление компании, Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC - дистрибьютор американского производителя газированных напитков) объявила об остановке производства и продажи напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.

Компания и ее клиенты в РФ якобы находятся в процессе истощения запасов.

"Когда запасы на складах закончатся, компания больше не будет производить и продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России", - цитируют СМИ заявление Coca-Cola HBC.

Напомним, в марте этого года представители Coca-Cola сообщали, что приостанавливают деятельность в России. А в мае гендиректор компании отметил, что рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974476-smi-coca-cola-uhodit-iz-rossii/