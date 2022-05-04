Гендиректор Coca-Cola высказался о возможности полного ухода компании из России

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Американская компания The Coca-Cola Company может полностью уйти с российского рынка. Об этом сообщил генеральный директор компании Джеймс Квинси.

Такое заявление Квинси сделал на мероприятии от Wall Street Journal для генеральных директоров, передает издание РИА Новости.

Гендиректор The Coca-Cola Company отметил, что рассматривает возможность "полного исчезновения в какой-то момент".

Он добавил, что не считает уход компании фактором, который окажет влияние на позицию властей России.

"Символизм важен, но он не будет решающим фактором", – сказал Квинси.

Ранее представители Coca-Cola сообщали, что приостанавливают деятельность в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968054-gendirektor-coca-cola-vyskazalsya-o-vozmozhnosti-polnogo-uhoda-kompanii-iz-rossii/