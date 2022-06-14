Премьер Грузии заявил, что страна заслужила статус кандидата в ЕС

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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна заслужила статус кандидата на вступление в ЕС. И правящая партия сделала все, что для этого требуется, передает Agenda.ge.

По словам Гарибашвили, Грузия заслуживает получение статуса кандидата на вступление в ЕС, так как за последние девять лет в стране были проведены необходимые реформы.

Грузинский премьер отметил, что они "не требуют ничего особенного и незаслуженного" в данном вопросе.

Североатлантический курс был обозначен правящей партией Грузии внешнеполитическим приоритетом в Конституции. Гарибашвили пообещал, что меры, направленные на укрепление демократии, будут продолжены под его руководством.

В конце апреля правительство Грузии заполнило первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС. Заявление о членстве было подписано 3 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973992-premer-gruzii-zayavil-chto-strana-zasluzhila-status-kandidata-v-es/