Грузия заполнила первую часть опросника по вступлению в ЕС

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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что страна заполнила первую часть опросника, который необходим для предоставления стране статуса кандидата в члены ЕС, передает РИА Новости.

Документ передадут Еврокомиссии 2 мая.

"Первая часть опросника была подготовлена при очень активном участии всех государственных органов, была проделана большая работа. И правительство Грузии в понедельник передаст эту часть Еврокомиссии", - сказал Дарчиашвили.

Он добавил, что работа над заполнением второй части опросника продолжается. В ней содержится около 2300 вопросов.

Заявку о предоставлении статуса кандитата на вступление в ЕС Грузия подписала 3 марта.

Напомним, первую часть опросника неделю назад заполнила Молдова. Сейчас, так же как и Грузия, они находятся на стадии заполнения второй части данного документа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967479-gruziya-zapolnila-pervuyu-chast-oprosnika-po-vstupleniyu-v-es/