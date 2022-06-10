KZ

Минфин США предложил создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Опубликовано:

Глава Минфина США Джанет Йеллен
Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong/Getty Images

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости создать коалицию стран, которые вводят антироссийские санкции, чтобы повысить эффективность ограничительных мер, передает РИА Новости.

Министр финансов США предложила создать коалицию из "достаточно многочисленной группы стран", которые вводят ограничительные меры в отношении России, во время дискуссии, организованной газетой The New York Times.

"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", – заявила Йеллен.

Ранее Белый дом сообщил о переговорах со странами G7 по лимиту цен на нефть из России. До этого министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что необходимо сохранить поток российской нефти в другие страны. Но при этом сделать так, чтобы Россия получала от этого ограниченную прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973451-minfin-ssha-predlozhil-sozdat-koalitsiyu-stran-vvodyaschih-sanktsii-protiv-rossii/

Автор: Айдана Юдина
Минфин США предложил создать коалицию стран, вводящих санкции против России jitsu gif
jitsu gif

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.