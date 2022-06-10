Минфин США предложил создать коалицию стран, вводящих санкции против России

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong/Getty Images

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен заявила о необходимости создать коалицию стран, которые вводят антироссийские санкции, чтобы повысить эффективность ограничительных мер, передает РИА Новости.

Министр финансов США предложила создать коалицию из "достаточно многочисленной группы стран", которые вводят ограничительные меры в отношении России, во время дискуссии, организованной газетой The New York Times.

"На мой взгляд, нам необходима достаточно многочисленная группа стран, которые были бы согласны вводить санкции против России. Создание такой коалиции необходимо, чтобы сделать санкции более эффективными в глобальном масштабе", – заявила Йеллен.

Ранее Белый дом сообщил о переговорах со странами G7 по лимиту цен на нефть из России. До этого министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что необходимо сохранить поток российской нефти в другие страны. Но при этом сделать так, чтобы Россия получала от этого ограниченную прибыль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973451-minfin-ssha-predlozhil-sozdat-koalitsiyu-stran-vvodyaschih-sanktsii-protiv-rossii/