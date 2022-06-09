Белый дом предупредил Северную Корею о решительном ответе в случае ядерных испытаний

Джейк Салливан. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что их страна даст решительный ответ, если власти Северной Кореи будут проводить ядерные испытания. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

"Мы внимательно следим за сохраняющейся возможностью ядерных испытаний, на которые у нас также будет решительный ответ", – сказал Салливан.

По его словам, запуски баллистических ракет, производимые Северной Кореей, привели к укреплению партнерства США с Южной Кореей и Японией. Он отметил, что страны уже провели совместные учения в ответ на пуски КНДР.

Ранее Соединенные Штаты и Южная Корея также провели ракетные пуски в ответ на испытания баллистических снарядов в Северной Корее. Всего было запущено восемь баллистических ракет класса "земля – земля" в сторону Восточного моря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973286-belyy-dom-predupredil-severnuyu-koreyu-o-reshitelnom-otvete-v-sluchae-yadernyh-ispytaniy/