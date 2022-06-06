США и Южная Корея провели запуски ракет в ответ на испытания Северной Кореи
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Соединенные Штаты и Южная Корея провели ракетные пуски в ответ на испытания баллистических снарядов в Северной Корее, передает агентство Yonhap.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что всего было запущено восемь баллистических ракет в сторону Восточного моря.
Ракеты класса "земля – земля" были запущены из восточного прибрежного района провинции Канвондо, начиная с 4:45 утра (1:45 утра по Нур-Султану), в течение 10 минут.
Отмечается, что в воскресенье, 5 июня, Северная Корея выпустила восемь баллистических ракет малой дальности из четырех разных мест.
"Совместный запуск Южной Кореей и США ракет класса "земля – земля" продемонстрировал способность нанесения немедленных высокоточных ударов по источникам провокаций и их силам управления и поддержки", – цитирует пресс-релиз агентство.
В заявлении штаба также говорится, что их военные "решительно осуждают серию провокаций" со стороны Северной Кореи.
В мае США и Япония провели совместные учения над Японским морем после того, как Северная Корея выпустила сразу три баллистические ракеты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972703-ssha-i-yuzhnaya-koreya-proveli-zapuski-raket-v-otvet-na-ispytaniya-severnoy-korei/