Глава разведки США рассказала, почему они рассекретили данные перед войной в Украине

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

На конференции по кибербезопасности 6 июня директор национальной разведки США Эврил Хэйнс рассказала, почему Байден распорядился рассекретить разведданные перед началом войны в Украине, передает CNN.

По словам Хэйнс, поначалу информация о возможной войне в Украине перед 24 февраля была встречена партнерами и союзниками Соединенных Штатов скептически.

"Президент вернулся к нам и сказал: "Вам нужно выйти и поделиться как можно большим количеством информации и убедиться, что люди видят то, что видите вы", - сказала глава национальной разведки США.

Напомним, правительство США сообщало о возможной войне в Украине до ее начала 24 февраля.

Американской стороне пришлось рассекретить часть разведданных об этом медиа-организациям и дружественным странам. Правительство США пошло на такой шаг, чтобы разделять вместе с союзниками "единую картину".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972941-glava-razvedki-ssha-rasskazala-pochemu-oni-rassekretili-dannye-pered-voynoy-v-ukraine/