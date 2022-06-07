Учения НАТО пройдут в Турции в июне

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В турецком городе Конья в июне состоятся учения Североатлантического альянса, передает РИА Новости со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Учения альянса по развертыванию и готовности состоятся с 20 по 28 июня.

"Оборудование было переброшено в Турцию 5 июня в рамках учений RADU, которые пройдут с 20 по 28 июня", - говорится в сообщении ведомства.

Данное мероприятие будет проведено совместно с международным учебным курсом Anatolian Eagle 2022.

Турция стала частью Североатлантического альянса в 1952 году вместе с Грецией.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972971-ucheniya-nato-proydut-v-turtsii-v-iyune/