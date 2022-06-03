МИД России отреагировал на решение Турции начать военную операцию в Сирии

Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry Press O\TASS via Getty Images

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва с тревогой восприняла заявление турецкого президента о начале новой военной операции на севере Сирии. Об этом говорится на сайте ведомства.

По ее словам, Москва надеется, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению ситуации в Сирии.

"С тревогой восприняли сообщения о такой силовой операции. Подобный шаг, в отсутствие согласия законного Правительства Сирийской Арабской Республики, представлял бы собой прямое нарушение суверенитета и территориальной целостности САР, спровоцировал бы дополнительную эскалацию напряженности в этой стране. Надеемся, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к опасному ухудшению и без того непростой ситуации в Сирии", – сказала она.

При этом Захарова отметила, что Россия с пониманием относится к озабоченности Турции в связи с угрозами национальной безопасности, которые исходят из приграничных районов Сирии.

"В этой связи полагаем, что обеспечить надежную безопасность на сирийско-турецкой границе можно только путем размещения в прилегающей к ней зоне военнослужащих силовых структур САР", – добавила представитель МИД России.

Ранее США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972375-mid-rossii-otreagiroval-na-reshenie-turtsii-nachat-voennuyu-operatsiyu-v-sirii/