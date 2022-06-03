США выступили против проведения Турцией военной операции в Сирии

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Spencer Platt/Getty Images

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на встрече с заместителем главы МИД Турции Седатом Оналом заявила, что операция турецких войск в северной части Сирии подорвет усилия по борьбе с ИГ (организация запрещена в Казахстане). Об этом говорится на сайте организации.

"Посол Томас-Гринфилд заявила, что США выступают против возобновления военных операций на севере Сирии, что может привести к дополнительному перемещению населения, несет риск дальнейшей дестабилизации хрупкой ситуации на местах и подрывает усилия международной коалиции по борьбе с ИГ", – говорится в сообщении пресс-секретаря постпредства США при ООН Оливии Далтон.

Постпред США при ООН также отметила, что Вашингтон понимает "законные интересы Турции в сфере безопасности", однако призывает решать проблемы посредством диалога и дипломатии.

Ранее Турция закрыла небо для направляющихся в Сирию российских самолетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972342-ssha-vystupili-protiv-provedeniya-turtsiey-voennoy-operatsii-v-sirii/