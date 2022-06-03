Байден предложил ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия в США

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Во время обращения к народу Соединенных Штатов президент Байден призвал Конгресс предпринять меры, чтобы бороться с возросшим количеством насилия с применением огнестрельного оружия, передает CNN.

В частности, американский президент предложил сделать так, чтобы штурмовое оружие можно было приобрести с 21 года. А не с 18 лет, как сейчас разрешено в Штатах.

Напомним, устроившему стрельбу в техасской школе, в результате которой погибли 19 детей и две учительницы, было 18 лет.

Байден заявил, что запрет на штурмовое оружие был принят в 1994 году. После чего количество подобных преступлений снизилось. Но в 2004 году республиканцы, по словам президента США, отменили закон. И случаи этих преступлений утроились.

Байден также призвал Конгресс ввести меры, чтобы производителей оружия тоже можно было призвать к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972390-bayden-predlozhil-uzhestochit-kontrol-za-oborotom-ognestrelnogo-oruzhiya-v-ssha/