Супруг убитой в техасской школе учительницы умер от сердечного приступа после новости о ее смерти

Супруги Джо и Ирма Гарсия. Фото: Twitter/john martinez

Супруг одной из преподавательниц, убитой в ходе массовой стрельбы в техасской начальной школе, скончался от сердечного приступа после известия о ее смерти, передает Би-би-си.

Ирма Гарсия и другая ее коллега Ева Моралес были убиты 18-летним Сальвадором Ромасом, который устроил массовую стрельбу в начальной школе Робба в Ювальде, штат Техас.

Ее супруг Джо после известия от ее смерти скончался от сердечного приступа. Вместе пара прожила 24 года и воспитала в браке четверых детей. Для последних на сайте GoFundMe был организован сбор средств. Детям от 12 до 24 лет.

Трагедия произошла 25 мая. Сальвадор Ромас застрелил 19 учеников начальной школы Робб в возрасте от пяти до 11 лет и двух учителей, беспрепятственно войдя в здание. Нападавший был застрелен, он действовал в одиночку.

Как пишет CNN, стрелок выстрелил в свою бабушку, перед тем как направиться в школу. Ей потребуется серьезная операция в больнице Сан-Антонио.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971361-suprug-ubitoy-v-tehasskoy-shkole-uchitelnitsy-umer-ot-serdechnogo-pristupa-posle-novosti-o-ee-smerti/