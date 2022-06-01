Ряд чиновников в Белом доме высказались против передачи Украине конфискованных активов России

Белый дом. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Некоторые чиновники из администрации Байдена высказались против передачи Украине конфискованных активов российского Центробанка, передает The New York Times.

Лидеры многих европейских стран конфисковали активы Центробанка России на сумму более 300 млрд долларов. Все эти деньги они передали украинскому правительству в качестве помощи в восстановлении страны.

Недавно министры финансов Эстонии, Латвии, Литвы и Словакии выпустили совместное заявление. В нем они призвали направить замороженные активы Центробанка России на помощь Украине.

В администрации Байдена некоторые из чиновников высказались против этой идеи. Они предупредили, что этот шаг незаконный, а также он может оттолкнуть другие страны, которые полагаются на Штаты, как на "убежище для инвестиций".

Ранее Зеленский говорил, что для восстановления Украины потребуется 600 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971916-ryad-chinovnikov-v-belom-dome-vyskazalis-protiv-peredachi-ukraine-konfiskovannyh-aktivov-rossii/