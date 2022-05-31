ЕС назвал условие для помощи в восстановлении Украины

Иллюстративное фото: Joe Raedle/Getty Images

Евросоюз намерен помогать в восстановлении Украины только при условии, что в стране будут проведены реформы. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

Отмечается, что финансирование восстановления Украины ЕС также зависит от мер по борьбе с коррупцией в стране.

"Восстановление Украины потребует всесторонней поддержки, чтобы заново отстроить страну для будущего. Европейский союз и государства-члены готовы сыграть в этом ведущую роль <…> Поддержка Евросоюза в восстановлении Украины будет увязана с реализацией реформ и мер по борьбе с коррупцией в соответствии с ее европейским выбором", – говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что ЕС достиг согласия по шестому пакету санкций, куда входит эмбарго на российскую нефть. Согласно шестому пакету санкций, более 2/3 от импорта нефти из России будет перекрыто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971731-es-nazval-uslovie-dlya-pomoschi-v-vosstanovlenii-ukrainy/