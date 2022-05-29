Путин и Вучич договорились о поставке российского газа в Сербию

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Президент России Владимир Путин договорился с президентом Сербии Александром Вучичем о бесперебойной поставке природного газа. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов России и Сербии, в ходе которого главы стран обсудили вопросы актуальной повестки дня.

"Условлено, в частности, о том, что Россия и далее будет бесперебойно поставлять природный газ в Сербию", – говорится в сообщении.

Также Путин и Вучич обменялись мнениями по поводу ситуации в Украине и развитию событий вокруг Косово.

"Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнерства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран", – отмечается в пресс-службе Кремля.

Ранее стал известен список крупных европейских компаний, которые осуществляют оплату за поставки российского газа через "Газпромбанк".

Также на прошлой неделе сообщалось, что Европа начала рассматривать варианты поставки газа из Канады и Израиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971522-putin-i-vuchich-dogovorilis-o-postavke-rossiyskogo-gaza-v-serbiyu/