Названы компании Европы, оплачивающие поставки российского газа через Газпромбанк

Логотип компании Eni. Фото: Alessia Pierdomenico/Bloomberg via Getty Images

Издание Politico опубликовало список крупных европейских компаний, которые осуществляют оплату за поставки российского газа через Газпромбанк.

При этом неизвестно, открыли ли некоторые из этих компаний рублевый счет.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что компания MVM платит за газ из России в евро, а Газпромбанк конвертирует средства в рубли.

Сразу три компании из Германии - Uniper, VNG и RWE - открыли счета в Газпромбанке, но осуществляют оплату в евро. Так же поступили французская Engie, австрийская OMV и Geoplin в Словении.

Eni из Италии открыла сразу два счета - один в евро, другой в рублях.

Чешская компания ČEZ объявила 20 мая, что произвела платеж в евро. Другие подробности сообщать отказалась.

Российской схеме оплаты за газ согласилась следовать словацкая компания SPP. Министр экономики Рихард Сулик заявил, что они произвели платеж в евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971180-nazvany-kompanii-evropy-oplachivayuschie-postavki-rossiyskogo-gaza-cherez-gazprombank/