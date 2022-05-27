Европа рассматривает варианты поставок газа из Канады и Израиля

Джонатан Уилкинсон. Кадр из видео: YouTube/CBC News

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что они могут начать поставлять сжиженный природный газ в Европу в течение трех лет, передает Bloomberg.

Для этого им потребуется переоборудовать предприятие по импорту сжиженного природного газа на атлантическом побережье Канады в экспортный терминал.

Канада - крупный производитель природного газа. Сейчас страна ведет переговоры с несколькими компаниями, включая испанскую Repsol, которая может переоборудовать предприятие.

Вопрос отказа от газа и нефти из России все еще занимает центральную позицию в переговорах стран G7, куда входит Канада, Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия.

Тем временем ЕС планирует импортировать газ из Израиля через Египет. В последнем топливо перед отправкой в Европу будет преобразовано в сжиженный природный газ, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сейчас Израиль поставляет свой газ в основном в Иорданию и Египет.

Евросоюз уже долгое время не может прийти к единому мнению в вопросе отказа от поставок российской нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971260-evropa-rassmatrivaet-varianty-eksporta-gaza-iz-kanady-i-izrailya/