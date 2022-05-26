Глава НАТО Столтенберг заявил, что нет точных прогнозов, когда завершится война в Украине

Йенс Столтенберг: Gettty Images/JOHN THYS / Contributor

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Rzeczpospolita рассказал, что никто не знает, когда и каким образом завершится война в Украине.

"Войны непредсказуемы. И никто не может с уверенностью сказать, когда и как закончится эта война [в Украине]", - сказал Столтенберг.

У Североатлантического альянса в ситуации с Украиной стоят две задачи. Первая - поддержать Украину, вторая - не допустить эскалации, рассказал генсек.

"Первая задача НАТО - оказать поддержку [Украине], причем сделать это в долгосрочной перспективе <...> Вторая задача - предотвратить эскалацию. Наша главная обязанность - защищать всех союзников, миллиард людей, живущих в странах НАТО", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что НАТО действует таким образом, чтобы дать понять, что лишь поддерживает Украину, но не вмешивается непосредственно в сам конфликт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971174-glava-nato-stoltenberg-zayavil-chto-net-tochnyh-prognozov-kogda-zavershitsya-voyna-v-ukraine/