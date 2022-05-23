Украина прекратила подачу газа в Донецкую и Луганскую области

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Власти Украины принял решение прекратить подачу газа в Донецкую и Луганскую области. Решение вступило в силу сегодня, 23 мая. Об этом сообщается на официальном сайте оператора газотранспортной системы страны.

Указывается, что причиной для остановки подачи газа стало повреждение магистрального газопровода, которое произошло в результате обстрелов сегодня.

Представители оператора газотранспортной системы Украины заявили, что в текущих условиях из-за боевых действий устранить повреждения и возобновить транспортировку газа невозможно.

Кроме того, альтернативные варианты транспортировки газа в регионы отсутствуют из-за "несанкционированного вмешательства в работу ГТС".

По данным украинской стороны, 11 мая 2022 года специалисты ОГТСУ зафиксировали перекрытие кранов в районе компрессорной станции Новопсков на магистральном газопроводе, транспортировавшем газ на территорию Донецкой и Луганской областей.

"Для того чтобы обезопасить себя, потребителям Донецкой и Луганской областей необходимо руководствоваться рекомендациями региональных операторов распределительных сетей. Сотрудники оператора газотранспортной системы Украины остаются на территории регионов, где находятся в постоянном контакте с военными и представителями военно-гражданских администраций, чтобы при первом случае начать восстановление поврежденной газотранспортной инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970675-ukraina-prekratila-podachu-gaza-v-donetskuyu-i-luganskuyu-oblasti/