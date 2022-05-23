Польша досрочно расторгла газовый контракт с Россией

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Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва сообщила в Twitter, что они досрочно разрывают соглашение на поставки газа из России, которое было подписано в 1993 году.

"Польша денонсирует межправительственное газовое соглашение 1993 года по Ямалу. Агрессия России против Украины подтвердила правильность намерения польского правительства стать полностью независимым от российского газа. Мы всегда знали, что "Газпром" не является надежным партнером", - сказала Анна Москва.

Соглашение действовало с 1993 до конца 2022 года.

Решение польской стороны прокомментировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа, не дождавшись его завершения", - написал Ермак.

Трубопровод "Ямал-Европа" проходит из России через Беларусь в Польшу и Германию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970612-polsha-dosrochno-rastorgla-gazovyy-kontrakt-s-rossiey/