Движение поездов в метро в Ереване было временно заблокировано из-за протестов против Пашиняна

Протестующие в метро Еревана. Кадр из видео: Twitter/Hayatstan Dashinq

Члены студенческого движения "Голос молодежи" провели акцию протеста в метро в Ереване. Они потребовали отставки действующего премьера Никола Пашиняна, передает Sputnik Армения.

Акция состоялась на станции "Еритасардакан" в ереванском метро.

Вначале участники студенческого движения сели между дверьми вагонов, из-за чего поезд не смог сдвинуться с места. Через несколько минут демонстранты зашли внутрь вагонов и проехали одну станцию, скандируя "Никол - предатель!".

А перед этим прикрепили на один из вагонов флаг Карабаха, который правоохранительные органы попытались снять.

После акции участников демонстрации полиция подвергла приводу без каких-либо объяснений. Позже стало известно, что задержанных уже отпустили.

Протесты с требованием отставки Пашиняна в Армении проходят с 25 апреля. А 2 мая полиция задержала более 240 человек в ходе протестов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970593-dvizhenie-poezdov-v-metro-v-erevane-bylo-vremenno-zablokirovano-iz-za-protestov-protiv-pashinyana/