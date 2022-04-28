Акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна прошли в Ереване
В столице Армении прошли акции протеста оппозиции против премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Как пишет "Радио Азатутюн", оппозиция считает, что Пашинян собирается подписать договор с Азербайджаном и признать Нагорный Карабах частью их территории. По мнению оппозиции, избежать этого можно путем отставки действующего премьера под давлением общественности.
Шествие оппозиционного блока "Айастан" 27 апреля стартовало с площади Гарегина Нжде в Ереване и завершилось на площади Франции у Оперы. К нему присоединился блок "Честь имею" и движение "5165".
Часть демонстрантов также выражает возмущение в связи с гибелью беременной женщины в Ереване, сбитой 26 апреля полицейской машиной из кортежа Пашиняна. Они оставляли свечи и цветы на месте трагедии, передает Sputnik Армения. Митингующие, помимо, "Никол, уходи", скандировали "Позор!".
В среду, 27 апреля, полиция Армении задержала на акциях против Пашиняна более 50 человек.
"В полицейские отделения были доставлены 52 человека", – сказал собеседник Sputnik Армения.
Отмечается, что подобные акции протеста будут проходить ежедневно до 1 мая.
В августе прошлого года Никол Пашинян был назначен премьер-министром Армении в первый день заседания нового парламента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967161-aktsii-protesta-oppozitsii-s-trebovaniem-otstavki-pashinyana-proshli-v-erevane/