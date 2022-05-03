Полиция Армении задержала более 240 человек в ходе протестов

Полиция задержала протестующего. Фото: KAREN MINASYAN/AFP via Getty Images

Правоохранительные органы Армении сообщили, что в Ереване за выходные дни были задержаны 244 участника протестов.

Как пишет VERELQ, участники акций протеста подверглись приводу за невыполнение законного требования служащего полиции.

"По состоянию на 14։00 [2 мая] из разных частей Еревана в отделы полиции были подвергнуты приводу 244 гражданина", – говорится в публикации.

В Ереване во вторник, 3 мая, возобновились протесты, участники которых требуют отставки действующих властей во главе с премьером Николом Пашиняном, передают "Новости-Армения".

Отмечается, что демонстранты перекрывают улицы и проспекты в центре города, транспортное движение также затруднено. В некоторых районах уже начались задержания.

Sputnik Армения сообщает, что полиция дала активистам пять минут, чтобы расчистить улицу Комитаса и возобновить дорожное движение. После этого полицейские стали оттеснять протестующих.

"Армения без Никола!" – скандируют участники акции.

В протестах принимает участие сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян.

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Акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна проходят в Ереване с 25 апреля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1967743-politsiya-armenii-zaderzhala-bolee-240-chelovek-v-hode-protestov/