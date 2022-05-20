Полиция Лондона выписала 126 штрафов участникам вечеринок в резиденции Джонсона в локдаун

Борис Джонсон. Фото: Xander Heinl/Photothek/Getty Images

Полиция Лондона завершила расследование по делу о "вечеринке в саду" резиденции британского премьера Бориса Джонсона, после которой его призывали уйти в отставку, передает Bloomberg.

В результате полицией было выписано более 126 штрафов.

Само расследование, в котором приняли участие 12 детективов, обошлось в 460 тыс. фунтов стерлингов (около 572 тыс. долларов или 245 млн тенге).

Напомним, в конце прошлого года СМИ опубликовали фото вечеринки в саду в резиденции премьера Джонсона на Даунинг-стрит, на котором изображен сам премьер, его супруга Керри и подчиненные. Снимок был сделан в мае 2020 года, в самый разгар пандемии.

Присутствовавшие на "вечеринке" в саду не носили масок и не соблюдали социальную дистанцию. Тогда Бориса Джонсона призвали уйти в отставку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1970208-politsiya-londona-vypisala-126-shtrafov-uchastnikam-vecherinok-v-rezidentsii-dzhonsona-v-lokdaun/