Запасов бензина в Шри-Ланке осталось на один день

Ранил Викрамасингхе. Фото: adaderana.lk

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что запасов бензина в стране хватит на один день, передает Adaderana.

"На данный момент у нас есть запасы бензина только на один день", – заявил премьер Шри-Ланки.

Он отметил, что прибывшая накануне партия дизельного топлива частично решит нехватку этого ресурса.

По его словам, две отгрузки бензина ожидаются 18 и 29 мая. Еще ожидаются две партии дизельного топлива 18 мая и 1 июня по индийской кредитной линии.

Викрамасингхе добавил, что три судна с сырой нефтью и мазутом более 40 дней стоят на якоре в морской зоне Шри-Ланки.

"Мы работаем над тем, чтобы получить доллары на открытом рынке для оплаты этих поставок", – пояснил он.

Однако, как подчеркнул премьер Шри-Ланки, существует вероятность того, что ежедневные отключения электроэнергии могут увеличиться до 15 часов в сутки, поскольку четверть электроэнергии вырабатывается за счет нефти.

Кроме того, он заявил о дефиците 14 видов лекарств, в которых жители страны особо нуждаются. Викрамасингхе также предложил приватизировать Sri Lankan Airlines, которая несет большие убытки.

Шри-Ланка переживает валютный кризис. Правительство утверждает, что немалый ущерб экономике нанесла пандемия. Одним из основных источников дохода в стране является туризм, который за последние два года пострадал.

В начале апреля в Шри-Ланке начались протесты из-за 13-часового отключения электроэнергии, нехватки топлива, продуктов первой необходимости и лекарств. Кабинет министров Шри-Ланки ушел в отставку после того, как в стране начались массовые демонстрации.

Затем министерство финансов Шри-Ланки распространило документ, в котором содержится предупреждение о дефолте и временной приостановке выплат по ряду внешних долгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969584-zapasov-benzina-v-shri-lanke-ostalos-na-odin-den/