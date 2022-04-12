Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам

Телебашня "Лотос" в Коломбе, Шри-Ланка. Фото: Pexels

Министерство финансов Шри-Ланки распространило документ, в котором содержится предупреждение о дефолте и временной приостановке выплат по ряду внешних долгов.

"Политикой министерства станет замораживание выплат по всем [внешним] долгам на определенный период времени для правильной реструктуризации этих обязательств в соответствии с поддержанной МВФ программой экономических преобразований", - говорится в документе.

Управляющий Центробанком Шри-Ланки Нандалал Вирасингхе заявил, что они ведут переговоры с кредиторами.

Наряду с этим сейчас в Шри-Ланке проходят протесты, которые перерастают в насилие. Демонстрации вызваны усугубляющимся в стране кризисом.

В связи с чем кабинет министров ушел в отставку. А президент Готабая Раджапакса отказался уходить со своего поста, несмотря на требования демонстрантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1964639-shri-lanka-obyavila-defolt-po-vneshnim-obyazatelstvam/