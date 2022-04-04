Кабинет министров Шри-Ланки ушел в отставку после разрушительного кризиса и протестов

Протестующие в Шри-Ланке. Фото: ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images

Кабинет министров Шри-Ланки решил уйти в отставку после того, как в стране начались массовые демонстрации, вызванные усугубляющимся кризисом, передает Би-би-си.

Все 26 министров единогласно приняли решение уйти в отставку. Однако президент Готабхая Раджапакса и его брат Махинда, занимающий в стране должность премьер-министра, не собираются покидать свои должности.

В связи с чем протестующие выразили негодование и заявили, что отставка министров бессмысленна.

В минувшее воскресенье жители вышли на улицы протестовать, проигнорировав комендантский час.

Страна в последнее время столкнулась с экономическим кризисом. Людям не хватает продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств.

Также не хватает иностранной валюты, что затрудняет оплату импорта топлива. Из-за этого электричество в Шри-Ланке отключают периодически на долгое время.

Демостранты также недовольны тем, что семья президента Раджапаксы ведет роскошную жизнь, пока простые граждане страдают.

Ранее жители Шри-Ланки устроили протесты рядом с домом президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963333-kabinet-ministrov-shri-lanki-ushel-v-otstavku-posle-razrushitelnogo-krizisa-i-protestov/