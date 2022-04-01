Жители Шри-Ланки устроили рядом с домом президента протесты, которые переросли в насилие

Протесты в Шри-Ланке. Фото: ISHARA S. KODIKARA/AFP via Getty Images

Протесты около дома президента Шри-Ланки переросли в беспорядки в четверг вечером. Против демонстрантов применили слезоточивый газ и водометы. Также есть сообщения об избиении местной полицией собравшихся, передает Би-би-си.

Протесты начались из-за 13-часового отключения электроэнергии, нехватки топлива, продуктов первой необходимости и лекарств. Сообщается о гибели из-за жары пяти пожилых людей, которые стояли в длинной очереди в магазин.

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Демонстранты утверждают, что поначалу протесты были мирные. Но все изменилось, когда полиция начала применять слезоточивый газ и водометы. В ответ они забросали правоохранительные органы камнями. Также протестующих обвинили в поджоге автомобиля.

Президент Шри-Ланки Готабхая Раджапакса заявил, что в протестах замешаны "экстремистские элементы".

На следующий день утром были арестованы 45 человек. Но пока что никаких обвинений им не предъявили.

Шри-Ланка переживает валютный кризис. Правительство утверждает, что немалый ущерб экономике нанесла пандемия. Одним из основных источников дохода в стране является туризм, который за последние два года пострадал.

Но местные жители уверяют, что причиной их недовольства является коррупция и кумовство. Близкие родственники президента Раджапакса занимают ключевые должности и живут роскошной жизнью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963126-zhiteli-shri-lanki-ustroili-ryadom-s-domom-prezidenta-protesty-kotorye-pererosli-v-nasilie/