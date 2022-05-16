Швеция направит в Турцию делегацию для переговоров по НАТО

Анн Линде. Кадр из видео: YouTube/IIEA

Глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что вскоре в Анкару будет направлена их делегация для переговоров по поводу вступления страны в НАТО, передает Hurriyet.

"Делегация вскоре отправится в Анкару для оценки заявки в НАТО", - сказала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Тем временем действующая партия Швеции во главе с премьер-министром Магдаленой Андерссон объявила, что поддерживает вступление страны в Североатлантический альянс. И данное решение было принято ими взвешенно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает идею вступления Финляндии и Швеции в альянс хорошей. Затем турецкий МИД выдвинул требования для вступления двух государств в НАТО.

Турция вступила в НАТО в 1952 году одновременно с Грецией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969419-shvetsiya-napravit-v-turtsiyu-delegatsiyu-dlya-peregovorov-po-nato/