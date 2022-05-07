Макрон вновь официально вступил в должность президента Франции

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Инаугурация французского президента Эммануэля Макрона прошла в субботу в Елисейском дворце в Париже. Макрон заступил на второй президентский срок.

Сегодня, 7 мая, Эммануэль Макрон вновь официально занял должность президента Франции, передает издание РИА Новости со ссылкой на трансляцию телеканала BFMTV.

В ходе торжества глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов.

"Объявляю вас избранным президентом республики", – сказал Фабиус, обращаясь к Макрону.

После этого новоизбранный президент был объявлен великим магистром ордена Почетного легиона, что стало официальным началом его второго президентского срока.

Напомним, что 24 апреля прошел второй тур президентских выборов во Франции, по результатам которого за Эммануэля Макрона проголосовали 58,55% избирателей, что обеспечило его победу на выборах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1968484-makron-vnov-ofitsialno-vstupil-v-dolzhnost-prezidenta-frantsii/