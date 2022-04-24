Голосование во втором туре президентских выборов началось во Франции

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Решающий тур президентских выборов стартовал во Франции. В городах открылись избирательные участки. Французы решат, кто будет возглавлять страну следующие 5 лет.

В 8 часов утра (в 12:00 по времени Нур-Султана) во Франции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, пишет РИА Новости.

В большинстве французских коммун они будут открыты до 19:00, а в крупных городах до 20:00 (до 23:00 и полуночи по времени Нур-Султана).

За право возглавить государство на следующие 5 лет борются нынешний президент Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Политики во второй раз подряд сталкиваются во втором туре. В 2017 году Ле Пен уступила Макрону.

Официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь сообщил, что Конституционный совет Франции объявит официальные результаты президентских выборов 27 или 28 апреля.

Инаугурация должна состояться между объявлением окончательных результатов и 14 мая, та как в этот день истекает мандат нынешнего главы государства.

Напомним, что первый тур прошел 10 апреля, в нем принимали участие 12 кандидатов. По его результатам Макрон и Ле Пен вышли во второй тур выборов президента Франции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966514-golosovanie-vo-vtorom-ture-prezidentskih-vyborov-nachalos-vo-frantsii/