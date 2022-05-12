Токаев встретится с лидерами стран-участниц ОДКБ на саммите в Москве

Лидеры государств-членов ОДКБ. Фото: akorda.kz

16 мая в Москве состоится встреча лидеров государств, которые являются членами ОДКБ. В числе участников встречи будет и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте ОДКБ.

"16 мая сего года в Москве в Кремле состоится встреча глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, в которой примут участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон", – говорится на официальном сайте организации.

Тем не менее пресс-секретарь Токаева пока не дал официального подтверждения этой информации.

Отмечается, что встреча будет посвящена 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ. В мероприятии также примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Как ожидается, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудят ситуацию в зоне ответственности Организации, перспективы ее развития, и примут Заявление, посвященное юбилею ОДКБ", – добавили представители организации.

Напомним, сегодня стало известно, что 16 мая в Москве состоится саммит ОДКБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1969065-tokaev-vstretitsya-s-liderami-stran-uchastnits-odkb-na-sammite-v-moskve/